Roma, Mancini: “Fallo di Hummels? Non era da ultimo uomo”

Le parole e le dichiarazioni nell’intervista post partita del giallorosso Gianluca Mancini dopo la partita tra Athletic Bilbao e Roma

Triplice fischio al San Mémes: è l’Athletic Bilbao a passare il turno di Europa League.

Il verdetto della sfida tra gli spagnoli e la Roma è infatti di 3-1, con le due reti di Nico Williams e il gol al minuto 68′ di Berchiche. Paredes a provare ad accorciare il risultato nei minuti finali con un calcio di rigore. Il computo totale dei gol recita però 4-3 per la squadra allenata da Valverde: la Roma, è eliminata dall’Europa League.

Al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il calciatore giallorosso Gianluca Mancini.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Roma, le parole di Mancini dopo l’Athletic Bilbao

Mancini ha iniziato così la sua intervista: “Fallo su Hummels? Interpretazione severa. L’arbitro ha preso questa decisione e mi ha detto che io non avevo margine di recupero. Non è proprio un fallo da ultimo uomo, io ero molto vicino. Non siamo sembrati inferiori, non l’ho vista per niente questa cosa. Faccio i complimenti ai ragazzi e al gruppo, finché le gambe ci tenevano abbiamo provato a riportarla dalla nostra parte”.