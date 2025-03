Le parole nell’intervista post partita dell’allenatore giallorosso Claudio Ranieri al termine di Athletic Bilbao-Roma

Si è conclusa la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao e Roma: sono gli spagnoli a passare il turno e a proseguire nel torneo.

Il verdetto finale del San Mamés recita infatti 3-1 in favore dell’Athletic, con le due reti di Nico Williams e il gol messo a segno da Berchiche al minuto 68. Inutile il rigore segnato nei minuti finali di partita da Paredes, che non ha permesso ai giallorossi di raggiungere gli spagnoli nel computo totale dei gol. Il risultato della doppia sfida è infatti di 4-3 per la squadra di Valverde.

Al termine del 90 minuti, l’allenatore della Roma ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport, ripercorrendo la gara della sua squadra.

Roma, l’intervista di Ranieri dopo il Bilbao

L’allenatore giallorosso ha iniziato così la sua intervista: “Fallo di Hummels? Rosso giusto, succede. Un grande campione, capita. Ha lottato come meglio non avrebbe potuto. Faccio comunque i complimenti ai miei”.

Ha poi continuato: “Adesso non bisogna dire “se avessi…”, se c’è qualcosa che non quadra ne parleremo tra di noi. Adesso l’obiettivo è sempre quello di fare del nostro meglio per riportare la Roma in alto. Io non demordo, voglio sempre il massimo. Lo dico sempre: “Datemi una prestazione e non avrò rimpianti”. I miei ragazzi hanno dato il meglio di loro. Il foglietto dato a Valverde? Gli ho lasciato il mio numero di telefono, conosce un sacco di giocatori spagnoli e potrebbe aiutarmi a trovare qualcuno. Kone? Sta bene. Ho preferito però altri giocatori a lui”.