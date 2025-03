Roma eliminata dall’Europa League: 3-1 dell’Athletic Bilbao contro i giallorossi

I giallorossi guidati da Claudio Ranieri sono stati eliminati dall’Europa League.

Il verdetto del San Mémes per la sfida del ritorno degli ottavi di finale recita infatti 3-1 in favore dei Rojiblancos: ribaltato quindi il risultato dell’andata.

Decisivi i due gol di Nico Williams e quello di Berchiche al 68′. Inutile il rigore messo a segno nei minuti finali di partita da Paredes.

A proseguire nel torneo, sono quindi gli spagnoli.

Roma eliminata dall’Athletic Bilbao: è fuori dall’Europa League

Non è bastato il risultato di 2-1 dell’andata in favore degli uomini di Ranieri per ipotecare il passaggio del turno. La Roma, è stata infatti raggiunta nel computo totale dei gol dagli spagnoli, che hanno ribaltato il risultato portandolo sul 4-3 a favore. La partita dei giallorossi era iniziata già in salita, con l’espulsione di Hummels dopo pochi minuti per fallo da ultimo uomo su Sannadi.

Sullo scadere dei primi 45, dopo un arrembante assedio verso la porta difesa da Svilar, l’Athletic ha infatti trovato il gol dell’1-0 con Nico Williams. Al minuto 68 gli uomini di Ernesto Valverde hanno raddoppiato con Berchiche, per poi chiudere i conti definitivamente con il gol che è valsa la doppietta per Nico Williams all’82’. Inutile il rigore messo a segno da Paredes nei minuti finali di partita, il conteggio totale dei gol recita 4-3 per l’Athletic: La Roma, è stata eliminata dall’Europa League.