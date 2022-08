Bologna, incontro con gli agenti di Shomurodov

Rimane forte l'interesse del Bologna per Eldor Shomurodv: nella giornata di oggi, martedì 2 agosto, c'è stato un incontro tra il club rossoblù e gli agenti dell'attaccante uzbeko.

Bologna, per Shomurodov si lavora con la Roma per l'obbligo di riscatto

Nei prossimi giorni si capirà come provare a convincere la Roma sull'obbligo di riscatto legato a condizini importanti e non sicure, ovvero ai gol e agli assist. I giallorossi vorrebbero soltanto l'obbligo.

I numeri di Shomurodov

Nell'ultima stagione in giallorsso Shomurodov ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni, segnando 4 reti e aggiungendo in bacheca il suo primo trofeo della carriera: la Conference League.

Il Bologna cerca rinforzi dopo le tre pesanti cessioni di Svanberg, Hickey e Theate. Shomurodov potrebbe quindi ritrovare i colori rossoblù, ma del Bologna e non del Genoa, come all'inizio della sua avventura italiana.