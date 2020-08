Benevento, nuova offerta a Bonaventura. Tentativo per Kluivert

Continuano le grandi manovre in casa Benevento. Oltre ad aver presentato una nuova offerta per Bonaventura (si attende ora una risposta), libero sul mercato dopo la fine del contratto con il Milan, la società neopromossa in Serie A ha fatto anche un tentativo per Justin Kluivert (anche lui assistito da Raiola), esterno offensivo classe 1999 della Roma. Operazione però che al momento sempre difficilissima.

Diverso invece il discorso per G ianluca Lapadula: il Benevento ha l’accordo con il Genoa per l’attaccante che nell'ultima stagione ha giocato col Lecce, affare da 4 milioni di euro, definitivo o in prestito con obbligo: ora si sta cercando l’intesa contrattuale col giocatore.