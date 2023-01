Milan, nei prossimi giorni Bennacer firma il rinnovo. Ottimismo per Leao

Il Milan ha chiuso un capitolo dei discorsi relativi ai rinnovi. Nei prossimi giorni - tra domani e dopodomani - Ismael Bennacer prolungherà il suo contratto con i rossoneri. Nell'ultimo periodo era stata raggiunta un'intesa di massima e ora c'è l'opk definitivo. In serata il Milan giocherà in Coppa contro il Torino e poi potrà arrivare la firma sul rinnovo.

Milan, fatta per il rinnovo di Bennacer. Ottimismo per Leao

Dopo il centrocampista algerino sarà la volta di Rafa Leao. Per l'ala portoghese proseguono i contatti e il Milan va avanti con ottimismo per prolungare il contratto del giovane. Dopo Bennacer, quindi, l'obiettivo è blindare anche Leao, sempre più importante e decisivo per la squadra di Pioli.

Sul capitolo portiere, invece, è confermata l'idea della società. Al momento il Milan non tenterà di prendere altri giocatori di esperienza e andrà avanti con quelli al momento in rosa.

La conferma di Maldini

Prima della sfida al Torino è arrivata anche la conferma di Paolo Maldini. Il dirigente rossonero ai microfoni di Mediaset ha spiegato parlando di Leao: "Ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell’ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose: la nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia. Noi quest’anno abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base di giocatori, costruita con la prima campagna acquisti del 2019 e hanno rinnovato praticamente tutti. C’è da dire che tutti quelli che volevano rinnovare hanno rinnovato".

Poi su Bennacer ha confermato spiegando che: "Penso lo faremo (il rinnovo ndr) entro le prossime 24 o 36 ore".