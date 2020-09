La Roma è pronta a cambiare in difesa: la priorità rimane sempre Smalling, ma alla lista si è aggiunto Nehuen Perez, centrale argentino classe 2000 di proprietà dell'Atletico Madrid.

Anche in uscita il mercato giallorosso è attivo: Fazio è infatti prossimo a lasciare la Capitale. In prima linea per l’argentino c’è il Cagliari, più vicino a chiudere la trattativa. Anche la Fiorentina però non molla la presa per il difensore.

giallorosso.