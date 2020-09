Per la difesa della Roma Smalling resta la priorità ma le attenzioni del club giallorosso sono rivolte anche ad un altro giocatore.

Si tratta di Nehuen Perez, centrale argentino classe 2000 di proprietà dell'Atletico Madrid che ha giocato in Portogallo (al Familicao) la scorsa stagione in cui ha collezionato 23 presenze e 1 gol in Liga NOS.

Restando in tema difesa, inoltre, Fazio è in uscita e sull'argentino si registra l'interesse del Cagliari e un sondaggio della Fiorentina.