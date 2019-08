Cagliari, che accoglienza per Nainggolan! Le immagini

E' arrivato a Cagliari come se non se ne fosse mai andato. Un'accoglienza calorosa, tanti tifosi presenti, cori e sciarpe per riaccoglierlo "a casa".

Radja Nainggolan è sbarcato da pochi minuti in Sardegna e questo è il bentornato dei tifosi rossoblù.

[videosky id="528409"][/videosky]

Delirio per il belga che ha subito preso e messo al collo una sciarpa rossoblù ma è stato poi velocemente scortato dalle forze dell'ordine verso la macchina con cui ha lasciato l'aeroporto.

"Sono contento, quanto entusiasmo! Spero di riportalo in campo. Ho sempre pensato di ritornare qui, solo che non pensavo quest'anno ma sono contento uguale. Ho soltanto anticipato i tempi - le parole di Nainggolan ai microfoni dei cronisti presenti in aeroporto -. Non era difficile scegliere il Cagliari, avevo anche altre possibilità ma era giusto venire qui anche per altre questioni che non riguardano il calcio. Qui nell'anno del centenario? Ringrazio il presidente soprattutto, dopo la prima chiamata mi ha convinto subito. E' stato tutto molto facile".

Per foto e video si ringrazia Francesco Caruso.