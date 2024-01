Fiorentina, è fatta per Brekalo alla Dinamo Zagabria

Josip Brekalo si trasferirà alla Dinamo Zagabria: il club croato e la Fiorentina hanno definito gli ultimi tasselli dell'operazione.

Dopo aver trovato poco spazio in questo avvio di stagione con la maglia viola, l'ex Torino tornerà presto a giocare nella squadra che lo ha lanciato tra i professionisti.

Brekalo alla Dinamo Zagabria: i dettagli dell'operazione

Josip Brekalo si trasferirà presto alla Dinamo Zagabria. La squadra croata prenderà il classe 1998 in prestito oneroso, versando 200 mila euro nella casse della Fiorentina. I due club sono allo scambio di documenti. L'ex Torino, quindi, avrà l'opportunità di ritrovare spazio in un campionato che conosce bene e di poter tornare a essere determinante.

I numeri di Brekalo in stagione

In questa stagione, Josip Brekalo ha giocato 11 partite in Serie A, in cui ha trovato anche una rete contro il Napoli. Tra tutte le competizioni, sono 18 le presenze in stagione con la maglia della Fiorentina.