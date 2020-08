Inter, ancora Borja Valero: vicino il rinnovo fino al 2021

Aria di rinnovo in casa Inter. Borja Valero, infatti, va verso il prolungamento di contratto con la società nerazzurra fino al 2021. Non c'è ancora l'accordo definitivo, ma sembra che il club abbia tutta l'intenzione di confermare il suo ruolo in squadra anche per il prossimo anno.

Antonio Conte, dopo aver battuto il Napoli di Gattuso nella scorsa giornata, aveva lodato il calciatore spagnolo ex Fiorentina e Villareal e la sua dedizione in campo durante la conferenza stampa post partita. "Borja Valero è un esempio. - aveva dichiarato l'allenatore -. È un calciatore che sta facendo bene all'Inter, sono contento per lui. All'inizio era un po' relegato nelle scelte, ma durante l'anno e il lavoro ha dimostrato di ritagliarsi uno spazio".

Il centrocampista era in scadenza, ma dopo la firma andrebbe verso il suo quarto anno tra i nerazzurri con cui ha realizzato 82 presenze condite da 4 gol, oltre a conquistare con il lavoro di quest'anno le chiavi per il centrocampo di Conte con la sua duttilità.