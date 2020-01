Bologna è fatta per Barrow: chiusa l'operazione con l'Atalanta

È chiusa la trattativa che porterà Musa Barrow al Bologna. Definita la cessione dell’attaccante al club rossoblù. Il calciatore gambiano in questa stagione ha collezionato 8 presenze con i nerazzurri ed ora cercherà maggior continuità al Bologna. Rinforzo per la squadra di Mihajlovic che trova il sostituto di Destro, trasferitosi al Genoa

Le cifre dell’accordo

L’accordo è stato raggiunto sulla base di 13 milioni più 6 di bonus. Si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto, che scatterà a febbraio 2021. Al giocatore invece un contratto di 4 anni a 500 mila euro a stagione. Una trattativa dunque che non vedrà il contemporaneo passaggio di Ibanez al Bologna. Le due società continueranno a trattare per il difensore brasiliano cercando un accordo che ancora non è stato trovato.

