In attesa di formalizzare la cessione di Simone Verdi, il Bologna sta sondando il mercato. I rossoblu vogliono rinforzare principalmente la difesa. Per questo, si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino. Tra i giocatori considerati per il reparto arretrato, c’è anche Lorenzo Tonelli, di proprietà del Napoli.