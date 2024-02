Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Belotti

Andrea Belotti è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante arriva dalla Roma in prestito oneroso a 750 mila euro.

Belotti alla Fiorentina: il comunicato della Roma

La Fiorentina lo ha annunciato mentre la Roma ha pubblicato un nota sul proprio sito: "L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con la Fiorentina per la cessione a titolo temporaneo di Andrea Belotti fino al 30 giugno 2024. Arrivato alla Roma nell’estate del 2022, Belotti ha esordito il 30 agosto dello stesso anno in Serie A contro il Monza. Con la maglia giallorossa, la punta ha collezionato 68 presenze e 10 gol. Il primo fu in Europa League contro l’Helsinki, il 15 settembre 2022. In bocca al lupo, Andrea!".

L'attaccante era arrivato a Firenze nella serata di mercoledì 31 gennaio, andando subito al Viola Park.

Per lui prima foto di rito davanti ai giornalisti con la sciarpa della viola tra le mani.