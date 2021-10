Non c'è fiducia sul prolungamento di contratto del "gallo" nelle parole del presidente granata Urbano Cairo

Intervenuto dal Festival di Trento, Urbano Cairo è stato molto chiaro sulla situazione di Andrea Belotti: "Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare".

Ha continuato il presidente granata: "L'offerta fatta andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare niente".

