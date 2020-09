Atalanta, problemi per Karsdorp: chiesto Zappacosta

Era molto vicino l'arrivo di Karsdorp all'Atalanta, ma l'operazione ora rischia clamorosamente di saltare. La società nerazzurra non sta infatti trovando l'accordo definitivo per il giocatore della Roma per questioni legate alle commissioni, di qui lo stop che potrebbe portare all'interruzione della trattativa.

Per cautelarsi, l'Atalanta sta quindi pensando a un altro esterno: è stata presentata una richiesta al Chelsea per Zappacosta, che nel 2015 lasciò Bergamo per trasferirsi al Torino. Il ritorno in nerazzurro, se si dovesse concretizzare, sarebbe in prestito.