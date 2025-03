Lo stadio Artemio Franchi di Firenze, casa della Fiorentina (Imago)

La sfida tra Pisa e Mantova va verso il posticipo a causa dell’allerta meteo che ha colpito la Toscana nelle ultime ore

L’emergenza meteo che ha colpito la Toscana nelle ultime ore inizia ad avere delle conseguenze anche nel mondo del calcio.

Se Fiorentina-Juventus, una delle gare di cartello della 29ª giornata di Serie A, non sembra essere a rischio rinvio, in Serie B è stato annunciato che la partita tra Pisa e Mantova, inizialmente in programma per oggi alle 17.15, dovrebbe essere posticipata a domenica alle 15.

Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale della Lega, ma anche le parole del sindaco di Pisa portano a immaginare come la gara verrà rinviata di qualche ora.

Le parole del sindaco di Pisa

Dopo la riunione in prefettura del coordinamento dei soccorsi, il sindaco di Pisa Michele Conti ha dichiarato: “L’Arno è ancora sorvegliato speciale. L’allerta viene mantenuta di codice rosso perché siamo ancora sopra il secondo livello di guardia. Un allerta di codice rosso non permette lo svolgimento di eventi, come nel caso della partita di oggi tra Pisa e Mantova. Stiamo lavorando insieme agli organi preposti e con l’ok di Lega B, Pisa e Mantova per cercare di far disputare la gara domenica pomeriggio.

Sono momenti delicati. Serve pazienza e invito tutti alla calma. Non appena ci saranno delle notizie gli organi competenti le comunicheranno”.