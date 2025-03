Thiago Motta, allenatore Juventus (IMAGO)

La conferenza stampa e le dichiarazioni pre Fiorentina-Juventus dell’allenatore bianconero Thiago Motta: le sue parole

Si avvicina Fiorentina-Juventus, e i bianconeri sono chiamati a riscattare la brutta battuta d’arresto casalinga contro l’Atalanta di qualche giorno fa.

L’allenatore della Juventus ha fatto il punto sul momento della sua squadra, rilasciando dichiarazioni nella consueta conferenza stampa pre-gara.

Dall’obiettivo dell’Europa a quello di rialzarsi e puntare, adesso, tutto sul campionato.

Di seguito, le parole dell’allenatore della Juve.

Juventus, la conferenza di Motta in vista della Fiorentina

PARTITA – “Domani ci saranno Rouhi, Savona e Conceicao. Come sempre a Firenze sarà una partita complicata, contro una squadra che viene da una vittoria in Europa. Abbiamo fatto una buona preparazione per arrivare pronti per fare una grande partita”.

FIDUCIA – “Penso solo alla Fiorentina. Sento fiducia dalla società, mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà in questa settimana”.

PRESTAZIONI DOPO LE SCONFITTE – “Tante volte abbiamo fatto molto bene dopo le sconfitte, altre volte non siamo stati capaci di vincere. Ogni partita per noi è importante, dobbiamo essere come sempre concentrati e focalizzati su cosa dobbiamo fare ed evitare”.

“Il mio futuro non è la priorità”

FUTURO – “Preoccupato per il mio futuro? Il mio futuro non è la priorità, la priorità è la partita di domani. Abbiamo fatto una grande preparazione questa settimana e vogliamo ottenere il risultato”.

SCONFITTA CONTRO L’ATALANTA – “Sapevamo della difficoltà di affrontare un avversario forte come l’Atalanta, è normale che dopo questa partita la squadra non fosse contenta perché pensavamo di poter fare meglio. Però si ricomincia, abbiamo cercato di rialzarci subito dal primo giorno di allenamento, ho visto delusione ma anche rabbia. In tutti gli allenamenti i ragazzi si sono impegnati al massimo”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO