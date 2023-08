Atalanta, Buongiorno prende tempo. Zapata nelle prossime ore a Torino

Come raccontato nelle scorse ore, l'Atalanta ha messo nel mirino Alessandro Buongiorno, difensore del Torino.

Nella trattativa intavolata con il club granata si è parlato anche di Duvan Zapata, che si trasferirà in granata a prescindere. L'attaccante colombiano infatti, ha già dato l'ok per il trasferimento al Torino e sarà in città nella giornata di domani giovedì 30 agosto.

Atalanta, il punto su Buongiorno

Per quanto riguarda Alessandro Buongiorno invece, il calciatore (molto legato al Torino, club di cui si sente un simbolo) non ha ancora dato il suo ok per il passaggio all'Atalanta.

Di tempo, però, ce n'è poco e i nerazzurri intendono assicurarsi a tutti i costi le prestazioni del centrale difensivo.