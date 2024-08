Atalanta, è fatta per Bellanova

L'Atalanta ha definito in tutti i dettagli il ritorno di Raoul Bellanova. Raggiunta l'intesa con il Torino, con l'esterno che ritornerà in nerazzurro. Domani previste le visite mediche.

L'esterno classe 2000 arriva all'Atalanta per la cifra di 25 milioni di euro, bonus inclusi. Nella giornata di domani, 22 agosto 2024, sono previste le visite mediche. Dopo alcune valutazioni anche sullo svincolato Juan Cuadrado, i nerazzurri hanno deciso di puntare su Bellanova e di affondare il colpo per completare l'acquisto.

Bellanova, classe 2000 ex Milan e Inter tra le altre, aveva già fatto parte della rosa dell'Atalanta nel 2020, in prestito dal Bordeaux.

L'accelerazione dell'Atalanta per Bellanova è arrivata anche per via dei ritardi nell'operazione Wesley, con i bergamaschi che avevano l'esigenza di rinforzarsi subito per la fascia destra.