Atalanta, accordo raggiunto con il Chelsea per Pasalic

Il croato in arrivo in prestito con diritto di riscatto: il club nerazzurro conta di averlo presto in ritiro

Dopo l'esperienza italiana vissuta due stagioni fa con la maglia del Milan, per Mario Pasalic il ritorno in Serie A è ormai ad un passo. L'Atalanta, infatti, da tempo insieme alla Fiorentina sul calciatore, ha raggiunto un accordo con il Chelsea (proprietario del cartellino) per vestire il centrocampista croato di nerazzurro: intesa raggiunta per un prestito con diritto di riscatto, con la speranza di avere il giocatore (visto nell'ultima stagione allo Spartak Mosca) già nelle prossime ore in ritiro. Per regalare a Gasperini un'alternativa importante in più al centrocampo di un'Atalanta pronta a vivere, ancora, un'annata di dimensione europea.