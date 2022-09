Liverpool, colpo a sorpresa: ecco Arthur dalla Juventus, a breve la firma

Arthur Melo in partenza per l'Inghilterra: il centrocampista della Juventus passa al Liverpool e firmerà a breve il contratto con i Reds

Nell'ultimo giorno di mercato, Arthur Melo lascerà la Juventus per... il Liverpool. A sorpresa, il centrocampista brasiliano passerà in prestito secco alla squadra di Jürgen Klopp. La trattativa è stata chiusa nella notte, adesso - dopo le visite mediche quasi concluse - manca solo la firma sul contratto e l'ufficialità.

17.20 - Arthur Melo sta per terminare le visite mediche a Liverpool. Successivamente, si dirigerà negli uffici dei Reds per firmare il contratto.

10:47 - Arthur Melo, con l'agente Pastorello, è in partenza per l'Inghilterra. Il centrocampista è atteso per le visite mediche nel pomeriggio.

Ecco il video della partenza del classe 1996:

Juventus, Arthur al Liverpool

A sorpresa, il Liverpool e la Juventus hanno chiuso per il prestito di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, è atteso in giornata in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. La trattativa tra Reds e bianconeri è stata chiusa nella notte.

Nel pomeriggio di giovedì primo settembre, il classe 1996 sosterrà le visite mediche e poi inizierà la sua avventura con la maglia del Liverpool. Per il classe 1996 sarà la terza maglia in Europa, dopo aver vestito quella del Barcellona e, appunto, quella della Juventus.

I numeri di Arthur alla Juventus

Arthur è arrivato alla Juventus in uno scambio con Miralem Pjanic nella stagione 2020-21. Il classe 1996 ha giocato 63 partite con la maglia bianconera, impreziosite da una rete contro il Bologna (il 24 gennaio del 2021, ndr) e un assist.