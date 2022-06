Cremonese, non solo Radu: si lavora anche per Agoumé dell'Inter

La Cremonese, neopromossa in Serie A, lavora sul mercato in vista della prossima stagione nel massimo campionato italiano.

Nelle ultime ore, il club lombardo ha chiuso per Ionut Radu. Il portiere arriverà alla Cremonese per sostituire Marco Carsenesecchi, tornato all'Atalanta dopo il prestito (e nel mirino della Lazio).

Agoumé verso la Cremonese

Oltre a Ionut Radu, la Cremonese lavora anche per Lucien Agoumé. Potrebbe, quindi, chiudersi una doppia operazione con l'Inter, proprietario del cartellino del classe 2002. La Cremonese conta di chiudere per il centrocampista, lo scorso anno in prestito al Brest in Ligue 1, la prossima settimana.