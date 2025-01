Roma, Gollini in serata in città: arriva a titolo definitivo

La Roma è pronta ad accogliere Pierluigi Gollini: il portiere del Genoa arriverà in serata e poi sarà il vice Svilar

Definita la cessione di Mathew Ryan al Lens, la Roma è pronta ad accogliere Pierluigi Gollini.

L’ex Atalanta ha giocato sette partite in stagione con la maglia del Genoa, ma ora è pronto per una nuova avventura.

Nella serata di martedì 21 gennaio, il portiere classe 1995 è atteso a Roma. Poi seguiranno le visite mediche e la firma del contratto.

Pierluigi Gollini passerà in giallorosso a titolo definitivo. L’operazione sarà da un milione di euro bonus inclusi.

Gollini in serata a Roma

In serata, quindi, la Roma accoglierà Pierluigi Gollini. Il portiere prenderà il posto di Mathew Ryan, che è ormai prossimo all’approdo al Lens. Il classe 1995 sarà il vice Mile Svilar in giallorosso. In questa stagione, l’ex Atalanta ha giocato sette partite in Serie A, con un clean sheet contro il Monza nella seconda giornata.

La Roma, intanto, è molto attiva sul mercato. I giallorossi hanno anche definito l’operazione Devyne Rensch (I dettagli dell’operazione). Anche l’olandese classe 2003 è atteso a Roma nelle prossime ore per iniziare la sua nuova avventura. Claudio Ranieri, quindi, avrà presto due nuovi rinforzi a disposizione.