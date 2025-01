Luca Mazzitelli nel mirino di Venezia e Parma: il centrocampista è in uscita dal Como

Luca Mazzitelli si prepara a lasciare il Como, con il centrocampista che potrebbe presto trovare una nuova destinazione.

Attualmente in prestito al club lombardo, Mazzitelli è di proprietà del Frosinone, che sta valutando insieme al giocatore e al suo entourage la soluzione migliore per il prosieguo della stagione.

Tra le squadre interessate al centrocampista classe 1995 spiccano il Venezia e il Parma, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto centrale.

--> -->

In particolare, il Venezia potrebbe rappresentare una scelta interessante per Mazzitelli, considerando la presenza in panchina di Eusebio Di Francesco, allenatore con cui il giocatore ha già lavorato in passato. Anche il Parma, però, resta un’opzione concreta, puntando sull’esperienza del centrocampista per aggiungere qualità al proprio organico.

Le trattative sono in corso, con il Frosinone e il Como che monitorano attentamente le proposte per individuare la soluzione più vantaggiosa, sia per il club che per il giocatore. Mazzitelli, dal canto suo, sembra pronto a una nuova avventura, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista in un contesto competitivo.