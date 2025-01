Fresneda-Como, chiusura prevista mercoledì 8 gennaio

Il club di Fabregas dovrebbe chiudere mercoledì 8 per il terzino dello Sporting CP

Dopo un’estate piena di colpi di mercato – uno su tutti Varane – il Como vuole ripetersi nella sessione di mercato invernale.

Per la difesa, il club è in chiusura per il terzino spagnolo classe 2004 Ivan Fresneda, in forze allo Sporting Club de Portugal.

Salvo imprevisti, la trattativa dovrebbe chiudersi mercoledì 8 gennaio 2025.

La squadra allenata da Fabregas che ha sorpassato il Valencia e ha trovato l’accordo con il giocatore. L’affare si farà in prestito.