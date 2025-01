L’allenatore ha parlato della situazione di campionato della squadra toscana

In un’intervista rilascaita a Sky Sport, Raffaele Palladino ha parlato del omento di campionato della Fiorentina.

Dopo le otto vittorie consecutive, la Fiorentina nelle ultime quattro partite sono arrivate tre sconfitte per la squadra toscana: “Un risultato straordinario, ma un calo era fisiologico, normale. Durante l’allenamento i ragazzi fanno il massimo“.

L’allenatore ha fatto quindi un primo bilancio della stagione: “Estremamente positivo. Abbiamo fatto un bel percorso sia in campionato che in Conference. Abbiamo fatto 32 punti in campionato con una partita in meno. Tante vittorie, anche contro grandi squadre. Non volevamo perdere i punti contro l’Udinese, ma delle battute d’arresto in un campionato così equilibrate ci stanno”

Palladino sul mercato

Quindi, l’allenatore ha parlato pure del mercato: “Il mercato è imprevedibile e ogni minuto può cambiare. Non vogliamo fare tante cose ma vogliamo farne poche e giuste. Vogliamo alzare il livello ed essere ambiziosi“.

L’allenatore viola si è concentrato anche sul lavoro da fare in campo: “La società è concentrata sul mercato io sulla parte tecnica. Il mio compito è recuperare tutti, non mi possono permettere di perdere nessuno. Devo capire il perché alcuni non riescono a esprimersi al 100%“.