Fiorentina, Palladino: “Ci sono state critiche assurde. La vittoria la dedichiamo a noi stessi”

Raffaele Palladino, allenatore Fiorentina (Imago)

Le parole dell’allenatore viola dopo la vittoria contro la Lazio

Una vittoria che sa di liberazione per la Fiorentina.

La viola è tornata a vincere in campionato un mese e mezzo dopo l’ultima volta, ritrovando dei punti fondamentali anche nell’ottica della qualificazione in Champions League.

Punti che valgono anche doppio, perché sono arrivati all’Olimpico nello scontro diretto contro la Lazio: adesso il 4° posto dista solo tre punti, e la squadra di Palladino ha una gara in meno rispetto ai biancocelesti.

L’allenatore dei toscani, nel post partita, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, nella quale ha espresso la propria felicità.

Fiorentina, le parole di Palladino

PRESTAZIONE – “Nell’abbraccio finale e nella prestazione c’è la voglia di un grande gruppo di dimostrare che tutto quanto è stato scritto in questo mese è una falsità. Ci sono state tante critiche assurde. Il gruppo ha dimostrato grande personalità e grande cuore, meritavano questa soddisfazione e la vittoria la dedichiamo a noi stessi“.

BELTRAN – “Lucas è un po’ adattato in quella posizione, ma è fantastico perché in qualsiasi posizione lo metto dà tutto. Ha questo spirito argentino che a me piace tantissimo, si sacrifica e lotta per la squadra. Oggi in quella posizione c’era bisogno che facesse quel lavoro, mi è piaciuto molto. Lui per me non è un vero centravanti ma un trequartista”.

“Voglio questo spirito”: le parole di Palladino

FOLORUNSHO – “Avendo perso Bove abbiamo perso anche delle caratteristiche importanti, che abbiamo ritrovato ora in Folorunsho. Il suo arrivo ci ha portato tanta energia, ci sta dando una grande mano. Ci serviva un giocatore così anche perché è un jolly.

Oggi però i complimenti vanno fatti a tutta la squadra, che ha lavorato bene insieme. Questo è lo spirito che mi piace vedere fino a fine campionato“.