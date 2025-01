Dopo 14 anni sulla panchina della Nazionale, Didier Deschamps lascerà la Francia a fine 2026.

Al termine della rassegna Mondiale del 2026, la Francia dovrà trovare un nuovo Commissario Tecnico.

Didier Deschamps ha infatti annunciato che non sarà più l’allenatore dei Blues dopo il torneo e lascerà l’incarico che ricopre dal 2012.

L’annuncio è stato fatto ai microfoni dell’emittente francese TF1 dove l’ex Juventus ha spiegato le motivazioni dietro la sua scelta.

Con lui in panchina, la Francia ha conquistato il Mondiale 2018 ed è arrivata in finale a Euro2016 e ai Mondiali 2022 in Qatar.ù

Le parole di Deschamps

L’intervista integrale di Didier Deschamp uscirà alle 13 ma TF1 ha pubblicato queste anticipazioni:

“Ho fatto il mio tempo. Sono qui dal 2012. Ho programmato fino al 2026, la prossima Coppa del Mondo, ma il mio percorso si fermerà lì, prima o poi avrei dovuto farlo. Nella mia testa è molto chiaro. Ho servito la Nazionale sempre con lo stesso desiderio e passione per mantenerla ai massimi livelli. Quando una cosa è bella non vuoi che si fermi mai, ma nella vita bisogna saper dire stop. C’è vita dopo. Non so cosa sarà, ma sarà anche molto bello”.