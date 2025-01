Duro comunicato dell’Atletico Madrid che si schiera contro la decisione del Consiglio Superiore dello Sport su Dani Olmo e Pau Victor del Barcellona

Non si placano le polemiche in Spagna dopo che il tribunale spagnolo del CSD (Consejo Superior de Deporte) ha accolto il ricorso presentato dal Barcellona.

Almeno per il momento, infatti, si pone fine alla vicenda che vedeva protagonista i calciatori Pau Victor e Dani Olmo. Entrambi tornato a disposizione di Hans-Dieter Flick per i prossimi impegni del club blaugrana.

Dopo Athletic Bilbao, Valladolid e Las Palmas, anche l’Atletico Madrid ha diramato un duro comunicato sul caso Dani Olmo-Pau Victor.

I Colchoneros sottolineano come la decisione presa dal tribunale spagnolo del CSD possa mettere in pericolo il sistema attuale della Liga e creare un preoccupante precedente. L’Atletico Madrid prende le distanze e sostiene che questa decisione “sdogana la violazione delle regole e i gravi errori del passato”.

Barcellona-Dani Olmo, il comunicato dell’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid ha prende posizione contro la decisione del Consiglio Superiore dello Sport. Ecco la dura nota: “L’Atlético de Madrid vuole mostrare la sua profonda preoccupazione per la situazione generatasi nel calcio spagnolo dopo la risoluzione adottata questo mercoledì dal Consiglio Superiore dello Sport. Riteniamo che questa decisione metta in pericolo il sistema attuale, mettendo in discussione le regole del gioco. La stessa Legge Sportiva comprende e tutela il controllo economico della Liga e, tuttavia, con questa risoluzione viene messo a rischio. Il controllo economico della Liga è stato lo strumento principale che è riuscito a trasformare il nostro calcio in un settore solvibile, un processo ammirato a livello internazionale”.

E poi continua: “Il nostro club, come tutti i membri della Liga fino a questa risoluzione, ha rispettato le regole di controllo economico e continuerà a rispettarle. Infatti, per competere ai livelli che stiamo facendo negli ultimi anni, abbiamo deciso di effettuare diversi aumenti di capitale, nonostante l’enorme sforzo che ciò comporterà. Questo intervento del governo crea un precedente molto pericoloso, poiché apre le porte alla violazione delle regole e ai gravi errori del passato. L’Atlético de Madrid mantiene il suo impegno verso il rigore e una gestione responsabile. Senza regole chiare ed uguali per tutti non è possibile una concorrenza leale”.