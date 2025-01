Niente sfida al figlio Tyler in FA Cup, Ashley Young: “Sono distrutto”

Ashley Young e suo figlio Tyler non sono riusciti a coronare il sogno di giocare insieme nella stessa partita: le reazioni.

Il terzo turno di FA Cup tra Everton e Peterborough United non ha lasciato spazio a sorprese sul campo, ma ha acceso le luci su una vicenda familiare.

Ashley Young, esperto difensore dell’Everton, ha espresso i suoi sentimenti riguardo alla mancata presenza in campo di suo figlio Tyler, rimasto in panchina per tutta la partita.

Il Peterborough, guidato dal tecnico Darren Ferguson, è stato sconfitto per 2-0 a Goodison Park, eliminato dalla competizione.

Al termine del match c’è stato il tempo per un bell’abbraccio tra i due, ma prima sono scoppiate alcune polemiche per una presunta reazione di uno dei giocatori dell’Everton.

Cosa è successo in Everton-Peterborough

In FA Cup ci sono sempre le più grandi storie: Everton e Peterborough si sono affrontate al terzo turno, con la possibilità di vedere in campo nello stesso momento Ashley Young e suo figlio Tyler.

Darren Ferguson, allenatore degli ospiti, ha spiegato la sua decisione: “Non siamo un caso di beneficenza. Uno dei giocatori dell’Everton mi ha accusato, il che è stato decisamente fuori luogo. Nonostante volessi far entrare Tyler, eravamo sotto di due gol e avevo bisogno di attaccanti per tentare di ribaltare il risultato. Se fossimo stati sull’1-0, avrei potuto dargli una chance”.

Ashley Young, veterano del calcio inglese, ha sottolineato la delusione per non aver visto suo figlio giocare al Goodison Park, uno scenario speciale per la famiglia. Tuttavia, Ferguson ha difeso la sua scelta, ponendo l’accento sulla necessità di prendere decisioni tattiche per la squadra. Tyler Young, intanto, dovrà attendere un’altra occasione per mettersi in mostra.