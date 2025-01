Napoli, Conte sul mercato: “Facciamo come si deve o si resta così”. Il punto sul post Kvara

Le dure parole di Antonio Conte durante il post partita di Atalanta-Napoli sul calciomercato invernale della sua squadra.

Il Napoli vince una gara importantissima in termini di classifica al Gewiss Stadium contro l’Atalanta per 2-3.

Una grande prova di forza degli azzurri che ottengono un successo dopo che in settimana hanno perso Kvaratskhelia, andato al Paris Saint-Germain.

Nel post partita, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione legata al mercato: “Che giocatore mi aspetto per il dopo Kvara? Lascio al club la decisione, non entro nel merito. È inevitabile che se dovessero chiedermi un parere dirò il mio pensiero. Non si parla di giocatori di prospettiva, se le cose vengono fatte vanno fatte bene, altrimenti rimango con i ragazzi che ho“.

Al club di De Laurentiis piace Garnacho e c’è stato un incontro interlocutorio nella serata di lunedì 13 gennaio.

Il punto su Garnacho

Il direttore sportivo Manna è stato avvistato a Barcellona dove ha incontrato gli agenti del giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione, comprendere le intenzioni del giocatore e discutere le richieste economiche. Il Manchester United ha fissato il prezzo a 70 milioni di sterline, una cifra ritenuta eccessiva dal club azzurro.

Resta complicata al momento quindi, la pista che porterebbe Garnacho al Napoli. La complicazione forte dell’operazione è la richiesta molto alta da parte del Manchester United che non è scesa in queste ore.