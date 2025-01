Colonnello in Grecia: all’Ilisiakos per puntare alla promozione diretta in Serie B

L’ex calciatore di Lecce e Perugia (tra le altre) aveva lavorato in passato con Carrera: ora, la seconda esperienza in Grecia

Non sarà la prima volta in Grecia, ma sarà l’inizio di una nuova esperienza. Gianluca Colonnello, ex calciatore di Lecce e Perugia (tra le altre), riparte dall’Ilisiakos, attualmente terzo in classifica in Football League 2 (Serie C greca).

A soli quattro punti dalla capolista, ci sono ancora 15 partite per puntare alla promozione diretta in Serie B (per un campionato che termina il 27 aprile).

Squadra storica e con lo stadio costruito al centro di Atene: all’Ilisiakos troverà un ambiente caldo e legato da una grande passione.

Come detto, dopo l’avventura all’AEK Atene nel 2021 e al Zakynthos tra il 2013 e il 2016, Colonnello torna in Grecia per puntare alla promozione.

La carriera di Colonnello

Dopo il ritiro dal calcio giocato nei primi anni 2000, la carriera da allenatore di Colonnello inizia nella Sambenedettese. Poi la prima volta in Grecia e il ritorno in Italia sulla panchina del Pisa.

Vice allenatore per due stagioni ad Atene e con il Bari, Colonnello è stato poi head coach della Juventus Academy ad Abu Dhabi e collaboratore tecnico del Sassuolo.