Salernitana, si lavora con il Como per il prestito di Cerri

Salernitana al lavoro per rinforzare l’attacco: contatti con il Como per il prestito di Alberto Cerri.

Un anno difficile per la Salernitana. Dopo la retrocessione dalla Serie A, il club campano sta facendo fatica anche in B.

La diciottesima posizione in classifica con 18 punti in 19 partite, la società non è soddisfatta del rendimento della squadra e sta pensando a rinforzi sul mercato in questa sessione invernale.

In attacco si lavora con il Como per un prestito di Alberto Cerri. La trattativa era abbastanza avviata ma poi c’è stato un rallentamento dovuto ai risultati sul campo.

La gara contro il Catanzaro sarà infatti l’ultima chance per Stefano Colantuono per mantenere la panchina.

La situazione in casa Salernitana

Per questo motivo Petrachi ha bloccato alcuni nomi sul mercato dopo gli ultimi risultati negativi. Bisognerà quindi capire che mercato di gennaio si farà a Salerno e con quale allenatore.

Se saltasse Colantuono domenica dopo il Catanzaro, tutto sarebbe diverso e potrebbero cambiare anche obiettivi di mercato come Cerri per l’attacco.