Palermo, proposto Kasami della Sampdoria: la situazione

Il club blucerchiato ha comunicato al calciatore – in scadenza a giugno – che non rientra più nei piani della società

Al Palermo è stato proposto Pajtim Kasami, centrocampista classe 1992 della Sampdoria. Il club blucerchiato ha comunicato al calciatore – in scadenza a giugno – che non rientra più nei piani della società. E che da lunedì 6 gennaio non si allenerà più con la squadra. Ma sosterrà degli allenamenti in orari dedicati con un preparatore.

Quello di Kasami al Palermo si tratterebbe di un ritorno a 14 anni di distanza.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO