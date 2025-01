Juventus, Kolo Muani prima scelta: proseguono i contatti, le ultime

La prima scelta per l’attacco della Juventus è Kolo Muani, attaccante francese classe 1998 del Paris Saint-Germain

Per l’attacco la prima scelta della Juventus è Randal Kolo Muani. I contatti continuano e si aspetta che il calciatore dia l’ok definitivo.

Si attende, poi, anche che il Paris Saint-Germain trovi il sostituto. A oggi, comunque, è più fattibile questa pista rispetto a Zirkzee e Fullkrug.

In questa stagione il classe 1998 ha preso parte a 10 gare in Ligue 1 in cui è riuscito a collezionare 2 gol e 1 assist. Più nel dettaglio ha totalizzato 350 minuti e, perciò, ha una media di 1 rete ogni 175 minuti (1 gol ogni 2 partite).