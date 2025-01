Como a sorpresa su Marcus Rashford

Non solo il Milan: anche il Como ha messo nel mirino l’attaccante inglese del Manchester United Marcus Rashford

A sorpresa, il Como si inserisce nella corsa per Marcus Rashford. Il club guidato da Cesc Fabregas è una delle pretendenti per l’attaccante inglese in uscita dal Manchester United, su cui è forte il pressing del Milan (Le ultime).

Il Como non avrebbe problemi ad accontentare il classe 1997 dal punto di vista economico, anche in virtù del fatto che il Manchester United non ha aperto a contribuire al pagamento di parte dello stipendio.

La società lombarda farebbe leva anche sulla presenza di Raphael Varane (ora ambasciatore del club) con cui ha giocato in Inghilterra. In questi giorni si sta allenando con il Como anche Dele Alli, amici dai tempi della nazionale inglese.

Su Marcus Rashford c’è soprattutto il Milan, ma anche la Juventus si è informata nei giorni scorsi.

Il Como su Rashford: la situazione

Il Como, quindi, si unisce alla corsa per Marcus Rashford. L’inglese non ha ancora scelto la sua prossima destinazione, ma lui capire lo spazio, il ruolo e l’impiego che la sua futura squadra potrà garantirgli. Il fratello-agente è stato a Milano nella giornata di mercoledì 8 gennaio proprio per capire le intenzioni delle varie squadre interessate.

Il Milan non ha ancora presentato un’offerta, ma ha confermato che Rashford avrebbe un ruolo da protagonista. Il Como non avrebbe difficoltà ad accogliere le richieste economiche dell’inglese.