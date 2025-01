Non solo Kolo Muani: la giornata di giovedì 9 gennaio sarà importante anche sul fronte Antonio Silva per la Juventus

La Juventus sta lavorando per acquistare un attaccante e un difensore. Se in attacco il primo nome è quello di Kolo Muani (Clicca qui per le ultime sulla trattativa), in difesa c’è quello di Antonio Silva.

Il portoghese ha già dato l’ok al trasferimento in bianconero, ma la prima offerta presentata da Cristiano Giuntoli al Benfica è stata rifiutata.

La giornata di giovedì 9 gennaio potrebbe essere quella del dentro o fuori: è previsto un incontro tra la società portoghese e l’agente del classe 2003, Jorge Mendes.

La Juventus, intanto, aspetta. L’altro nome per la difesa è sempre quello di Ronald Araujo del Barcellona.

Juventus, le ultime su Antonio Silva

La giornata di giovedì 9 gennaio potrebbe essere decisiva sul fronte Antonio Silva per la società bianconera. L’agente del difensore portoghese ha in programma un incontro con il Benfica. Jorge Mendes spingerà per far sì che i portoghesi lascino partire Antonio Silva a condizioni favorevoli per la Juventus.

Antonio Silva, intanto, ha giocato titolare nella semifinale della Coppa di Lega portoghese. Il Benfica ha battuto per 3-0 il Braga, anche grazie alla doppietta dell’ex Juventus Angel Di Maria. Il classe 2003 ha giocato tutta la gara.