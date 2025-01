Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali

Nicola Krstovic, Lecce (Imago)

Le scelte di Nicola e Giampaolo per lo scontro salvezza

Un pomeriggio di Serie A nel segno della lotta salvezza.

Alle 15:00 vanno in scena Parma-Venezia e Cagliari-Lecce, due partite che valgono tantissimo per tutte le squadre impegnate. Quella tra sardi e salentini, in particolare, mette di fronte la terzultima in classifica contro i giallorossi, al momento a +2 sulla zona rossa.

Dopo un mese di dicembre complicato, i rossoblù di Davide Nicola sono riusciti a iniziare il 2025 con il piede giusto. Prima una vittoria importantissima nello scontro diretto contro il Monza, poi un pareggio esterno.

Stesso rendimento nel nuovo anno per i salentini, che hanno aperto il 2025 con 4 punti in due partite, frutto di un pareggio contro il Genoa e una vittoria per 1-3 a Empoli.

--> -->

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Coulibaly, Pierret; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Marco Giampaolo

Elia Caprile, portiere del Cagliari

Dove vedere Cagliari-Lecce in tv e in streaming

La partita tra Cagliari e Lecce, in programma alle ore 15.00 di domenica 19 gennaio, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Per i clienti Sky Sport, il match sarà visibile sul canale 214 “Zona Dazn” previo abbonamento aggiuntivo.