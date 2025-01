Cagliari, Jankto su Instagram: “Questa volta mi rincresce tanto, unico modo è allenarsi al 100%”

Le parole del centrocampista del Cagliari su Instagram.

Jakub Jankto è sicuramente uno dei punti interrogativi della stagione del Cagliari.

Arrivato nell’estate del 2023 a titolo definitivo dal Getafe, il centrocampista classe 1996 sta vivendo una situazione particolare in rossoblù.

Nella stagione in corso, Jankto non è ancora sceso in campo con la maglia del Cagliari. Nella stagione 2023-24, invece, sono state 20 le presenze con anche 1 gol e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia.

Lo stesso centrocampista, con un passato in Italia anche all’Udinese e alla Sampdoria, ha voluto esprimere il proprio stato d’animo tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Le parole di Jankto su Instagram

Jankto: “Questa volta mi rincresce tanto. Unico modo allenarsi al 100% come finora. Il resto dipende dalla società e dall’allenatore. Comunque sempre forza Cagliari. Forza ragazzi!”

Un messaggio diretto al proprio allenatore ma anche un impegno costante del calciatore della Repubblica Ceca per il Cagliari.