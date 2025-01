Borriello: “Consiglierei a Vlahovic di fare un po’ di yoga”

I consigli di Marco Borriello a Dusan Vlahovic visto il suo periodo alla Juventus.

Nella Juventus guidata da Thiago Motta, che finora ha atteso le aspettative, emerge il caso di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha ancora mostrato le qualità realizzative attese, sollevando interrogativi sul suo futuro.

Marco Borriello, ex attaccante e campione d’Italia con la Juventus nella stagione 2011/12, ha espresso la sua opinione in un’intervista a Tuttosport.

Secondo Borriello, Vlahovic sta affrontando difficoltà legate alla pressione e al carattere: “Giocare nella Juventus non è facile, ha tifosi abituati a vincere con una grandissima storia. Lo vedi che lui è agitato, implode, poi alla fine deve stare più tranquillo”.

Borriello suggerisce a Vlahovic di praticare yoga per migliorare la sua tranquillità in campo: “Gli consiglierei di fare un po’ di yoga, aiuta tanto. Uno dice ‘ma perché a volte non riesce a stoppare il pallone e in altre occasioni fa gol stupendi?’. La risposta sta proprio nella tranquillità con cui si riesce a giocare. Lui deve lavorare sul proprio carattere”.

Riguardo all’idea che i giocatori serbi siano meno suscettibili allo stress a causa delle esperienze di guerra, Borriello osserva: “Sì, lui è serbo ma è giovane, mica l’ha vista la guerra. È un attaccante forte con le sue caratteristiche”.

Inoltre, Borriello commenta le voci di un interesse della Juventus per Joshua Zirkzee, sottolineando che, pur essendo un giocatore diverso che potrebbe adattarsi meglio al gioco di Thiago Motta, potrebbe non garantire un elevato numero di gol: “Leggo che la Juventus è interessata a Zirkzee. Certo, è un giocatore diverso che magari si sposa meglio con il gioco di Thiago Motta, però poi ti fa nove gol in tutto”.