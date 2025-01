Hansi Flick, allenatore Barcellona (Imago)

L’allenatore dei tedeschi ha parlato del difensore che piace tanto alla Juventus

La Juventus continua a muoversi sul mercato date le necessità, e in questo senso è alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire l’infortunato Bremer.

Il primo nome nella lista di Giuntoli è quello di Ronald Araujo, difensore del Barcellona che è rientrato da poco dopo esser stato fermo per diversi mesi a causa di un infortunio.

Non sarà facile però strapparlo al club blaugrana. L’uruguaiano è uno dei capitani della squadra, e in particolare l’allenatore Flick ha parlato in conferenza stampa della sua situazione facendo capire come la sua volontà sia quella di “tenerselo stretto”.

L’ex Bayern Monaco ha dichiarato: “Voglio Araujo nella mia squadra perché è uno dei migliori difensori che ci siano. È tornato dall’infortunio ed è disponibile per giocare. So che ci sono diverse voci sul suo futuro ma lui è molto professionale“.

Juventus, le ultime su Araujo

Come detto negli ultimi giorni, Araujo ha superato tutti e al momento è la prima scelta per la difesa della Juventus. Giuntoli è in pressing per il difensore uruguaiano, ma la risposta del Barcellona arriverà soltanto dopo la finale di Supercoppa spagnola contro il Real Madrid.

I catalani saranno impegnati domenica nel Clasico, motivo per cui la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il futuro del giocatore.