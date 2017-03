Torino, affare fatto per Lyanco: dettagli e retroscena. Si lavora anche per anticipare l'arrivo di Vanja Milinkovic-Savic

Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic. O meglio, solo Lyanco, difensore classe '97 brasiliano/serbo del Sao Paulo e prossimo giocatore del Torino. Notizia uscita e divulgata già in brasile e sulla quale abbiamo trovato conferme, aggiungendo dettagli e retroscena. La squadra del presidente Cairo si è resa protagonista di un blitz durato circa venti giorni. Il primo incontro con gli agenti del brasiliano è avvenuto a Barcellona dopo il match di Champions tra Barcellona e PSG, con l'accordo tra i due club firmato nella notte. Al Sao Paulo andranno 6 milioni più 2 di bonus legati alle prestazioni del giocatore, che a sua volta firmerà settimana prossima un contratto di 5 anni. In passato era stato cercato anche dalla Juve ma senza trovare l'accordo poi col Sassuolo, club in cui sarebbe stato parcheggiato, poiché extracomunitario. Senza dimenticare che il ragazzo era stato vicino anche ad Atletico Madrid e Wolfsburg. Inizierà già settimana prossima, quando arriverà , ad allenarsi con la squadra al servizio di Mihajlovic, così da essere pronto in vista della prossima stagione ed il Sao Paulo ha già dato il via libera. Stesso percorso che potrebbe toccare anche al portiere classe '97 Vanja Milinkovic-Savic del Lechia Gdansk, fratello del ben più noto centrocampista della Lazio, già preso a parametro zero per giugno e che sta trovando poco spazio con la sua squadra. La sua volontà è quella recarsi a Torino nei prossimi giorni per iniziare gli allenamenti, col Toro che sta trattando col club di appartenenza per avere l'ok. Per un Toro scatenato che progetta la prossima stagione.