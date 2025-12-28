Milan, primo gol e prima doppietta in Serie A per Nkunku

Christopher Nkunku ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Milan e poco dopo ha trovato la doppietta

Momento molto importante per Christopher Nkunku, che ha trovato la sua prima rete in Serie A con il Milan, ma non solo: pochi minuti dopo è arrivata anche la doppietta.

A secco da diverse partite, l’attaccante inglese si è sbloccato in campionato trasformando il rigore che si era procurato poco prima.

Nkunku, infatti, era stato fermato da Nelsson con una trattenuta in area, e Fabbri non ha esitato a indicare il dischetto.

Dagli 11 metri l’attaccante non ha sbagliato, trovando così il primo gol in campionato, ma poco dopo è arrivata anche la doppietta. Sul tiro di Modric, respinto da Montipò, è stato il più veloce a ribadire in rete, portando così il risultato sul 3-0.