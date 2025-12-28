Le parole dell’allenatore del club giallorosso alla vigilia della sfida contro il Genoa

Dopo la sconfitta esterna contro la Juventus, la Roma torna all’Olimpico per ritrovare i tre punti nel match.

Gian Piero Gasperini ha presentato così la sfida contro il Genoa in conferenza stampa. In apertura l’allenatore ha parlato degli avversari e del suo passato in rossoblù: “Non è solo Frendrup, il Genoa ha giocatori importanti, è loro natura valorizzare e poi vendere. Esperienza al Genoa? Molto lunga, 8 anni bellissimi. Ho un gran ricordo dei tifosi, è una bella piazza per fare calcio”.

Poi l’attenzione si è spostata sui singoli: “Non conosco i tempi del mercato in questo momento. Pellegrini è una perdita importante, ha fatto bene con prestazioni importanti. Purtroppo gli infortuni succedono, entriamo in una fase di 9 partite in 1 mese fino al 29 gennaio. Dobbiamo ottenere il massimo da tutti. Dovbyk non è ancora pronto, non sarà convocato. Non è in grado ancora di giocare o calciare, speriamo sia pronto la prossima settimana. Abbiamo potuto lavorare, nonostante il Natale di mezzo. Hermoso dobbiamo capire per domani, ha questa forma di pubalgia, dobbiamo valutare”.

Gasperini ha poi parlato del valore della sua rosa: “La Roma non ha niente da invidiare alle altre, anche la partita con la Juventus lo ha dimostrato. Il mercato condiziona. E non è rispettoso per chi sta dando tutto per questa strada. C’è tutto il mondo intorno ai giocatori, li condiziona e corre il rischio di togliere l’attenzione in un momento dove i punti contano come sempre. Noi allenatori siamo contrari a farlo durare così tanto, si parla più di mercato che delle partite”.

Sempre sul tema calciomercato: “Dybala è un giocatore di altissimo livello, se in condizione. Difficile trovare un giocatore di quella qualità. Se devo fare una scelta scelgo tutta la vita di Dybala, nulla contro Ferguson. Rispetto a Paulo lui ha 21 anni, è giovanissimo. La deve mettere sul piano della fame e della volontà, deve puntare a fregare il posto con queste armi. Il mercato partirà il 3, poi si vedrà, non voglio entrare nelle dinamiche di mercato”.

Roma, le parole di Gasperini in conferenza stampa

Gasperini si è poi concentrato sulle prestazioni dei singoli: “Soulé è stato punto fermo, poi Pellegrini. Gli altri si sono divisi in modo equo tra Dybala, Dovbyk, Ferguson, Baldanza ed El Shaarawy. Vero che abbiamo prodotto meno gol di quello che sarebbe necessario, è il punto critico dall’inizio della preparazione. Abbiamo perso Shomurodov e Saelemaekers, sono arrivati Bailey e Ferguson. La squadra aveva già qualche problema e si è accentuato, ma sono stati bravi a mantenere la Roma così in alto in classifica. Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, anche se arrivano giocatori ci vuole tempo a inserirli. Conto fortemente sui giocatori che ci sono”.

L’allenatore ha poi concluso parlando di Pisilli: “È un ragazzo molto molto interessante e bravo, non solo in prospettiva ma anche nell’immediato. Ha trovato poco spazio per le prestazioni di altri, io ho molta considerazione di lui. Come tutti i giovani dovrebbe giocare di più, mi auguro possa farlo nella Roma. In questo momento non è proponibile un suo allontanamento, siamo pochi lì in mezzo“.