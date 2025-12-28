Avellino, trattativa con l’Olimpia Asuncion per Lescano

L’Olimpia Asuncion ha inviato un’offerta ufficiale da un milione di euro all’Avellino per l’attaccante Facundo Lescano

L’Olimpia Asuncion ha messo gli occhi su Facundo Lescano, attaccante dell’Avellino.

Il club della Serie A paraguaiana, infatti, ha inviato un’offerta ufficiale al club biancoverde da un milione di euro.

Le due squadre, dunque, sono in trattativa per l’attaccante classe 1996, che in questa stagione ha giocato 11 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol.

Lescano è stato tra i protagonisti della promozione in B, arrivando nel mercato invernale e segnando 6 reti in 12 gare.