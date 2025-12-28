Prima della partita tra Milan e Verona, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN: le sue parole

Il Milan torna in campo in Serie A dopo la pausa per la Supercoppa Italiana. I rossoneri ospitano il Verona e cercano il successo dopo il pareggio contro il Sassuolo.

Prima del match, Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN esordendo così: “Sicuramente non è una partita semplice, il Verona ha grande velocità e buona tecnica davanti. Dobbiamo fare una partita ordinata per non perdere certezze“.

L’allenatore rossonero ha continuato soffermandosi su alcuni singoli come Nkunku e Maignan, ma anche su alcuni aspetti di gioco.

Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Allegri

Allegri ha poi commentato: “Bisogna migliorare perché in alcune partite con più possesso abbiamo fatto meno risultati: dobbiamo migliorare nei gol presi, bisogna essere più attenti. Nkunku? Ha fatto dei gol da centravanti, si sta inserendo con noi. Alcuni hanno bisogno di più tempo per inserirsi, è un giocatore con una tecnica straordinaria, speriamo che oggi faccia gol“.

Ha concluso parlando di Maignan: “È importante per noi come lo sono sono anche gli altri con più esperienza. La società sta lavorando per il futuro e per definire rinnovi importanti“.