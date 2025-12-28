Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Nicola e Conte
La 17esima giornata di Serie A prosegue con il match tra Cremonese e Napoli.
Dopo la vittoria in Supercoppa, gli azzurri vogliono tornare al successo anche in campionato. I padroni di casa, invece, sono alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 7 dicembre.
Calcio d’inizio alle ore 15.
Ecco le scelte ufficiali di Nicola e Conte.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Zerbin, Pezzella; Sanabria, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Floriani, Vandeputte, Faye, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Marianucci, Mazzocchi, Vergara, Amrbosino, Lang, Lucca.
Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e streaming
La partita tra Cremonese e Napoli, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, si giocherà allo Zini di Cremona domenica alle 15:00.
La gara sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.