Pro Vercelli, risoluzione per Malonga: si prova a chiudere per Vives

A un anno esatto dal suo arrivo si conclude l'avventura di Dominique Malonga con la maglia della Pro Vercelli: risoluzione del contratto per l'ex "gioiellino" del Torino. Nessuna presenza quest'anno per l'attaccante franco-congolese, che ha già raggiunto la sua nuova destinazione, la Spagna: giocherà per l'Elche, SegundaDivision. Sempre la Pro Vercelli avrà un incontro questa mattina con il capitano del Torino Giuseppe Vives per provare a chiudere l'accordo già abbozzato da giorni. Si attendono novità nelle prossime ore