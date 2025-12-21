Coppa d’Africa 2025, le date e il calendario
Al via la 35ª edizione della Coppa d’Africa. Ecco tutte le date e il calendario per non perdere neanche una partita.
Al via in Marocco la 35ª edizione della Coppa d’Africa. 29 giorni ad altà intensità e parecchi giocatori “italiani” coinvolti, ci sono tutti i presupposti per un grande spettacolo in questa edizione 2025 della Coppa d’Africa.
24 partecipanti sono pronte a sfidarsi per conquistare il titolo di miglior squadra africana. Si comincia domenica 21 dicembre alle 20:00 con l’esordio del Marocco padrone di casa.
Il trofeo manca da 50 anni per i padroni di casa, che reduci dal trionfo nella Coppa d’Araba di qualche giorno fa vorranno sicuramente ben figurare davanti ai propri tifosi. Con in rosa i vari Hakimi, Brahim Diaz, Bounou e El Aynaoui la squadra marocchina è sicuramente in pole position per vincere la competizione.
La Costa d’Avorio campione in carica è inserita nel gruppo F insieme a Camerun, Gabon e Mozambico. Le 52 partite sono state distribuite in nove stadi localizzati in sei città: Casablanca, Marrakesh, Rabat, Agadir e Fes.
Date e calendario della fase a gironi
La fase a gironi avrà inizio domenica 21 dicembre e si concluderà mercoledì 31 dicembre. Poi da sabato 3 gennaio le 16 squadre rimaste si sfideranno nella fase a eliminazione diretta. Ecco le date e il calendario:
21 dicembre
- Marocco-Comore alle 20
22 dicembre
- Mali-Zambia alle 15
- Sudafrica-Angola alle 18
- Egitto-Zimbabwe alle 21
23 dicembre
- RD Congo-Benin alle 13:30
- Senegal-Botswana alle 16
- Nigeria-Tanzania alle 18:30
- Tunisia-Uganda alle 21
24 dicembre
- Burkina Faso-Guinea Equatoriale alle 13:30
- Algeria-Sudan alle 16
- Costa d’Avorio-Mozambico alle 18:30
- Camerun-Gabon alle 21
26 dicembre
- Angola-Zimbabwe alle 13:30
- Egitto-Sudafrica alle 16
- Zambia-Comore alle 18:30
- Marocco-Mali alle 21
27 dicembre
- Benin-Botswana alle 13:30
- Senegal-RD Congo alle 16
- Uganda-Tanzania alle 18:30
- Nigeria-Tunisia alle 21
28 dicembre
- Gabon-Mozambico alle 13:30
- Guinea Equatoriale-Sudan alle 16:00
- Algeria-Burkina Faso alle 18:30
- Costa d’Avorio-Camerun alle 21
29 dicembre
- Zimbabwe-Sudafrica alle 17
- Angola-Egitto alle 17
- Zambia-Marocco alle 20
- Comore-Mali alle 20
30 dicembre
- Uganda-Nigeria alle 17
- Tanzania-Tunisia alle 17
- Benin-Senegal alle 20
- Botswana-RD Congo alle 20
31 dicembre
- Guinea Equatoriale-Algeria alle 17
- Sudan-Burkina Faso alle 17
- Gabon-Costa d’Avorio alle 20
- Mozambico-Camerun alle 20
Partite da non perdere
Ci sono subito un paio di partite nella fase a gironi che potrebbero dare molte indicazioni sulle favorite della competizione. Partiamo da Camerun-Gabon del 24 dicembre, una partita che promette spettacolo, con due delle squadre più forti che si sfidano nella prima partita del girone. Occhi puntati nel giorno di Santo Stefano su Salah in campo nel suo Egitto contro il Sudafrica e il Marocco di Hakimi contro il Mali. Il giorno dopo arriva la super sfida tra le favorite del gruppo C, Nigeria-Tunisia. Costa d’Avorio subito alle prese con un girone difficile, il 28 dicembre sfiderà il Camerun, mentre chiuderà il girone l’ultimo giorno dell’anno con la sfida al Gabon.
Le fasi finali
Gli ottavi di finale si giocheranno dal 3 al 6 gennaio, successivamente i quarti di finale andranno in scena il 9 e 10 gennaio.
Le quattro semifinaliste si sfideranno mercoledì 14 gennaio per un posto nella finalissima di domenica 18 che si giocherà nel nuovo gioiellino di Rabat; lo Stade Prince Moulay Abdellah, inaugurato il 4 settembre 2025, con una capacità di 69mila posti a sedere.