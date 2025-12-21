Coppa d’Africa 2025, le date e il calendario

Il trofeo della Coppa d’Africa (IMAGO)

Al via la 35ª edizione della Coppa d’Africa. Ecco tutte le date e il calendario per non perdere neanche una partita.

Al via in Marocco la 35ª edizione della Coppa d’Africa. 29 giorni ad altà intensità e parecchi giocatori “italiani” coinvolti, ci sono tutti i presupposti per un grande spettacolo in questa edizione 2025 della Coppa d’Africa.

24 partecipanti sono pronte a sfidarsi per conquistare il titolo di miglior squadra africana. Si comincia domenica 21 dicembre alle 20:00 con l’esordio del Marocco padrone di casa.

Il trofeo manca da 50 anni per i padroni di casa, che reduci dal trionfo nella Coppa d’Araba di qualche giorno fa vorranno sicuramente ben figurare davanti ai propri tifosi. Con in rosa i vari Hakimi, Brahim Diaz, Bounou e El Aynaoui la squadra marocchina è sicuramente in pole position per vincere la competizione.

La Costa d’Avorio campione in carica è inserita nel gruppo F insieme a Camerun, Gabon e Mozambico. Le 52 partite sono state distribuite in nove stadi localizzati in sei città: Casablanca, Marrakesh, Rabat, Agadir e Fes.

Date e calendario della fase a gironi

La fase a gironi avrà inizio domenica 21 dicembre e si concluderà mercoledì 31 dicembre. Poi da sabato 3 gennaio le 16 squadre rimaste si sfideranno nella fase a eliminazione diretta. Ecco le date e il calendario:

21 dicembre

Marocco-Comore alle 20

22 dicembre

Mali-Zambia alle 15

Sudafrica-Angola alle 18

Egitto-Zimbabwe alle 21

23 dicembre

RD Congo-Benin alle 13:30

Senegal-Botswana alle 16

Nigeria-Tanzania alle 18:30

Tunisia-Uganda alle 21

24 dicembre

Burkina Faso-Guinea Equatoriale alle 13:30

Algeria-Sudan alle 16

Costa d’Avorio-Mozambico alle 18:30

Camerun-Gabon alle 21

26 dicembre

Angola-Zimbabwe alle 13:30

Egitto-Sudafrica alle 16

Zambia-Comore alle 18:30

Marocco-Mali alle 21

27 dicembre

Benin-Botswana alle 13:30

Senegal-RD Congo alle 16

Uganda-Tanzania alle 18:30

Nigeria-Tunisia alle 21

28 dicembre

Gabon-Mozambico alle 13:30

Guinea Equatoriale-Sudan alle 16:00

Algeria-Burkina Faso alle 18:30

Costa d’Avorio-Camerun alle 21

29 dicembre

Zimbabwe-Sudafrica alle 17

Angola-Egitto alle 17

Zambia-Marocco alle 20

Comore-Mali alle 20

30 dicembre

Uganda-Nigeria alle 17

Tanzania-Tunisia alle 17

Benin-Senegal alle 20

Botswana-RD Congo alle 20

31 dicembre

Guinea Equatoriale-Algeria alle 17

Sudan-Burkina Faso alle 17

Gabon-Costa d’Avorio alle 20

Mozambico-Camerun alle 20

Il Marocco padrone di casa (IMAGO)

Partite da non perdere

Ci sono subito un paio di partite nella fase a gironi che potrebbero dare molte indicazioni sulle favorite della competizione. Partiamo da Camerun-Gabon del 24 dicembre, una partita che promette spettacolo, con due delle squadre più forti che si sfidano nella prima partita del girone. Occhi puntati nel giorno di Santo Stefano su Salah in campo nel suo Egitto contro il Sudafrica e il Marocco di Hakimi contro il Mali. Il giorno dopo arriva la super sfida tra le favorite del gruppo C, Nigeria-Tunisia. Costa d’Avorio subito alle prese con un girone difficile, il 28 dicembre sfiderà il Camerun, mentre chiuderà il girone l’ultimo giorno dell’anno con la sfida al Gabon.

Le fasi finali

Gli ottavi di finale si giocheranno dal 3 al 6 gennaio, successivamente i quarti di finale andranno in scena il 9 e 10 gennaio.

Le quattro semifinaliste si sfideranno mercoledì 14 gennaio per un posto nella finalissima di domenica 18 che si giocherà nel nuovo gioiellino di Rabat; lo Stade Prince Moulay Abdellah, inaugurato il 4 settembre 2025, con una capacità di 69mila posti a sedere.